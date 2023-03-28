الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

6 أعمال درامية.. تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات رمضان 2023

قناة cbc
قناة cbc

يشغل بال محبين وعشاق المسلسلات الدرامية معرفة تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 عبر جوجل، فتتميز القناة بباقة مختلفة من الأعمال والمسلسلات الدرامية وأفضل البرامج التي تعرضها قناة سي بي سي بموسم رمضان لعام 2023، وسيحرص الكثيرون على معرفة التردد، لمتابعة المسلسلات والرامج الحصرية.

تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات رمضان 2023

وتنشر "الدستور" بهذه السطور القادمة تردد قناة cbc لمتابعة مسلسلات رمضان 2023، لمشاهدة كافة مسلسلات رمضان، وذلك استمرارا للخدمات الإخبارية التي ستقدمها لقرائها.

تردد قناة سي بي سي 2023

ويأتي تردد قناة "سي بي سي" 2023 كما يأتي:

  • القمر الصناعي قناة سي بي سي: نايل سات.
    تردد قناة سي بي سي: 11785.
    معدل الترميز قناة سي بي سي: 27500.
    الاستقطاب قناة سي بي سي: رأسي V.
    معامل تصحيح الخطأ قناة سي بي سي: 5/6.

خريطة مسلسلات وبرامج رمضان 2023 على قناة cbc

وحرصت قناة سي بي سي على التقديم لجميع الأعمال فنية متميزة خلال موسم رمضان 2023، ومن بينها:

  1. مسلسل عملة نادرة.
  2. مسلسل حمد الله على السلامة.
  3. مسلسل مذكرات زوج.
  4. مسلسل جت سليمة.
  5. مسلسل جميلة.
  6. مسلسل رسالة الإمام.

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مسلسلات الشركة المتحدة في شهر رمضان 2023

وتضم قائمة مسلسلات رمضان لعام 2023 في هذا العام، عدد 18 مسلسلا هنا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعرض من خلال قنواتها المختلفة قناة «سي بي سي» قناة و«أون» وقناة «دي إم سي» و«الحياة»، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارم، وتشمل «مسلسل جعفر العمدة ومسلسل سره الباتع والكتيبة 101 ومسلسل رسالة الإمام ومسلسل الكبير أوي ومسلسل سوق الكانتو».

وتعتبر قنوات cbc تكون تابعة لأهم شركات الإعلام المعروفة بشكل عالمي وقد تم التأسيس لقناة سى بى سى 2 في عام 2011م لكي تكون نافذة سيطل العالم منها عن كافة الاخبار المصرية والأحداث التي قد تحدث في الشارع المصري في كل مصداقية وشفافية.

وتقوم القناة بتقديم كل المحتوى الذي سيتم عرضه علي قناه سي بي سي وتكون بعدها بساعتين لكي يتاح المشاهد من خلال متابعة حلقات المسلسلات والبرامج كذلك دون أن يفوته اي شئ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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