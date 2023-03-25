تردد «dmc».. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 عليها

شبكة قنوات «dmc» تقدم باقة كبيرة من الأعمال الدرامية خلال المارثون الرمضاني الجاري ومنها مسلسلات حصرية لن يراها الجمهور إلا عبر dmc القناة العامة والخاصة بالدراما ومن ثم يبحث الجمهور في البحث عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 عبر شاشة «dmc».

مسلسلات رمضان 2023 عبر DMC

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها «الدستور» نرصد في التقرير التالي مواعيد عرض وقائمة مسلسلات رمضان 2023 عبر شاشة «dmc» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتردد القناة عبر النايل سات.

تردد قناة «DMC» على النايل سات

على النايل سات تردد 12092.

بمعدل ترميز 27500.

استقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5\6

تردد قناة دي إم سي دراما:

على النايل سات 11450

استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/ 6.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 عبر «DMC»

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان عبر شاشة dmc يومياً، في تمام الساعة ال 10.15 مساء على مدار شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية عبر دي إم سي

وينطلق مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي عبر شاشة dmc على مدار 15 يوما من شهر رمضان، ويعرض في تمام الساعة 7:45 مساءً، ويعاد 12:45 صباحًا، ويعرض مرة أخرى في 2:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويعرض مسلسل سوق الكانتو من بطولة الفنان أمير كرارة ومي عز الدين عبر شاشة dmc، في الساعة ال 9 مساء، والإعادة 2 صباحاً، والثانية 1 ظهراً.

موعد عرض مسلسل الصفارة عبر دي إم سي

أما موعد عرض مسلسل الصفارة من بطولة الفنان أحمد أمين، في تمام الساعة الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرا، وتدور أحداثه حول شفيق" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام

ويأتي موعد عرض مسلسل رسالة الإمام من بطولة الفنان خالد النبوي عبر شاشة dmc، في الساعة 6.30 مساء بموعد الإفطار، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال عبر شاشة dmc، في تمام الساعة ال 11:30 مساء.

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