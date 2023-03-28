محافظة الدقهلية يفتتح محطتي رفع صرف صحي بجمصة بـ75 مليون جنيه

افتتح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، محطتي رفع صرف صحي تقسيم 15 مايو بجمصة بعد إعادة تطويرهم بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، لحل مشكلات الصرف الصحي لتقسيم 15 مايو لحين توفير اعتمادات مالية للمرحلة الثانية لتطوير شبكات الصرف الصحي، وتفقد جميع أقسام المحطات.

وأشار مختار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بوضع حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية سواء بنية تحتية أو مشروعات متوقفة منذ سنوات، من أجل إعادة لمصر مكانتها بين الأمم والشعوب، وذلك منذ توليه منصبه، مؤكدا أن ما حدث ويحدث خلال الـ9 سنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في إقامة مشروعات قومية لم تشهده مصر من قبل من مشروعات بنية تحتيه وشبكات طرق عملاقة ومدن ذكية جديدة وتطوير المناطق غير المخططة وغيرها.

وأوضح المحافظ أن افتتاح محطتي 15 مايو اليوم جاء بعد توقفهما أكثر من 20 عاما لخدمة أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، من أجل عودة الحياة إلى هذه المدينة، حيث تم البدء في إنشاء التقسيم منذ عام 2000 على مساحة 510 أفدنة ويضم 4,200 قطعه سكنية، وتضم كافة الخدمات لتكوين مجتمع سكني عمراني متكامل، لافتا إلى أن تقسيم 15 مايو يتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع بين مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة على البحر مباشرة وعلى الطريق الساحلي مباشرة وتضم المنطقة العديد من الجامعات والمصالح الحكومية.

جدير بالذكر أن محطتي 15 مايو عبارة عن محطة رئيسية بطاقة استيعابية 15 ألف متر مكعب يومي، ومحطة فرعية بطاقة استيعابية 7,500 متر مكعب يومي.

من ناحية أخرى، قام الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، بتكريم أعضاء الفريق العلمي وأعضاء مكتب العلاقات الدولية وذلك لنجاحهم في الحصول على عضوية متعاون بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن - سويسرا).

يشار إلى أن الاختصار(سيرن) يستخدم للتعبير عن المنظمة نفسها التي تقوم بتشغيل أضخم المختبرات البحثية العالمية المختصة بدراسة مكونات المادة الأساسية والقوانين الفيزيائية الحاكمة لها، وبنفس القدر تسهم تلك المختبرات في استحداث تكنولوجيات جديدة تستخدم في علوم الطاقة والطب والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات والمواد فائقة التوصيل.