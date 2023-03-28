«التضامن» اليوم.. دعم 18 مستشفى واستقبال وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة والأحداث يستعرضها “الدستور” في التقرير التالي:

التضامن: أعمال مجمع علاج الإدمان تمت بسواعد المتعافين

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن مجمع علاج الإدمان، المقرر افتتاحه الفترة القادمة، جميع أعماله من نجارة وموبيليا تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والوفد المرافق لها في إطار زيارتها التي تقوم بها لمصر، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية

https://www.dostor.org/4349633



التضامن تدعم 18 مستشفى بـ200 مليون جنيه

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك ناصر بدعم 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.

وأكدت وزارة التضامن أن هذا الدعم تم خلال 3 سنوات فى إطار برنامج تكافؤ الفرص الصحية

https://www.dostor.org/4349439

وزيرة التضامن تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة قطر

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والوفد المرافق لها، في إطار زيارتها التي تقوم بها لمصر، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي، مسئول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالوزيرة القطرية والوفد المرافق لها، حيث اصطحبتها والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لعدد من القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية

https://www.dostor.org/4349617

