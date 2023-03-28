«حياة كريمة»: توزيع مليون «كرتونة خير» على الأسر الأكثر احتياجًا

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تستهدف توزيع مليون كرتونة في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن خلال الشهر الكريم.

أشار "طاهر" إلى تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجتمع المدنى ودوره في التنمية وجعل 2022 عامًا للمجتمع المدني، مؤكدًا أن الرئيس يعمل دائمًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى ويصدر تعليماته الدائمة في هذا الاتجاه.

وتابع أن التحالف يهدف إلى توحيد الجهود في العمل الخيرى والوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى بدء توزيع كراتين الخير، اليوم بمحافظات: "الشرقية البحيرة وبنى سويف وكفرالشيخ والمنيا".

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، من خلال إطلاق القوافل الطبية في المناطق البعيدة والمحافظات الحدودية والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلًا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

كما تستهدف «حياة كريمة» لتطوير القرى، السعي لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

وتواصل المبادرة الرئاسية جهودها لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمحافظات، حيث قامت بتوزيع «كرتونة الخير»، الخاصة بمستلزمات شهر رمضان والتي تحتوي على كمية من السلع الغذائية الأساسية.

وأطلقت «حياة كريمة» مبادرة لتوصيل «كرتونة رمضان» للمستحقين في المحافظات والقرى النائية، مع حلول شهر رمضان، للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.