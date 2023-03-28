«بدون أدباء عرب».. جائزة دبلن الأدبية تعلن قائمتها القصيرة لعام 2023

أعلن مجلس مدينة دبلن عن القائمة القصيرة لجائزة هذا العام المكونة من ست روايات، وهي الجائزة السنوية الأكثر قيمة في العالم لعمل روائي واحد يتم نشره باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يحصل الكاتب الفائز على 100ألف يورو، أما إذا كان الكتاب مترجمًا فيتقاضى المؤلف 75 ألف يورو والمترجم 25 ألف يورو.

4 روايات مترجمة

تتضمن القائمة القصيرة لهذا العام أربع روايات مترجمة من الكرواتية والفرنسية والإسبانية والألمانية، وتعد الجائزة من أكثر الجوائز الأدبية إثارة للاهتمام وأوسعهم انتشارًا إذ تستهدف الروايات المنشورة باللغة الإنجليزية من أي مكان من العالم.

كانت القائمة الطويلة التي أُعلنت الشهر الماضي قد ضمت عملين لمؤلفتين من العالم العربي وهن: ريم بسيوني من مصر وجوخة الحارثة من عمان، وقد خرج العملان من هذه القائمة المختصرة.

تضم القائمة القصيرة رواية "أرض الكوكو السحابية" من تأليف الكاتب الأمريكي أنتوني دوير، و"الأشجار" للكاتب الأمريكي بيرسيفال إيفرت، و"الجنة" للكاتبة الميكسيكية فرناندا ميلكور الذي ترجمته من الإسبانية صوفي هيوز.

وشملت القائمة كذلك رواية "مرزان، حبي" للكاتبة الألمانية كاتيا أوسكامب، والتي ترجمها جو هاينريش من الألمانية. و"رواية حب" للكاتبة الكرواتية إيفانا سايكو، و"إم" للكاتب الكندي كيم ثوي.

التميز في الأدب المعاصر

قالت كارولين كونروي، راعية الجائزة: تم ترشيح العناوين الموجودة في القائمة القصيرة لهذا العام من قبل المكتبات العامة في المجر وألمانيا والبوسنة والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: يكمن جمال هذه الجائزة في أنها تسلط الضوء على المؤلفين والقراء من جميع أنحاء العالم فيما تحتفي بالتميز في الأدب المعاصر.

سيتم اختيار الفائز في عام 2023 من هذه القائمة القصيرة الرائعة، والتي تتضمن أربع روايات مترجمة، وتغطي عددًا كبيرًا من الموضوعات بما في ذلك قوة الكتب، وجرائم الكراهية المستوحاة من العرق، والعلاقات والشيخوخة والذكورية السامة، وتأثير الحرب.

وستختار لجنة التحكيم الدولية المكونة من ستة أعضاء، والتي يرأسها شيموس هيني؛ أستاذ الكتابة الأيرلندية في كلية ترينيتي في دبلن والبروفيسور كريس موراش، فائزًا واحدًا سيعلن عنه في 25 مايو المقبل خلال مهرجان دبلن الدولي للأدب.

يذكر أنه في العام الماضي، فاز بالجائزة رواية "فن الخسارة" من تأليف أليس زينيتر، والتي ترجمها من الفرنسية فرانك وين.