الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بدء الحلقة السادسة من مسلسل «حضرة العمدة» على قناة «الحياة»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي على قناة الحياة الآن.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»


يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.
أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، ختان الإناث، الثأر، الميراث، تجارة المخدرات، غسيل الأموال، الهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانا وفنانة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

أبطال المسلسل الفنانة القديرة سميحة أيوب، بسمة، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي أحمد رزق، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، صلاح عبدالله، لطفى لبيب، حسام داغر، صولا عمر، شيري أشرف، أحمد أبو زيد، إياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس.

محمد محمود عبدالعزيز: أحداث «حضرة العمدة» هتسخن أكثر (فيديو)

والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.

حضرة العمدة موعد عرض مسلسل روبي مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة الحلقة السادسة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6

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