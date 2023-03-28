محمد محمود عبدالعزيز: أحداث «حضرة العمدة» هتسخن أكثر (فيديو)

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن تفاصيل شخصية "الشيخ حافظ" التي يقدمها في مسلسل "حضرة العمدة" والذي يُعرض على شبكة تلفزيون الحياة خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وقال الفنان في تصريحات إلى كاميرا "الحياة" خلال تغطية كواليس تصوير المسلسل، إن الشيخ حافظ الذي يجسده هو شخصية حقيقية موجودة على أرض الواقع ضمن شخصيات عديدة موجودة بين المصريين، وهو ليس بشيخ ولكنه مُدعي يربي ذقنه.

ووجه محمد محمود عبدالعزيز كذلك رسالة إلى المشاهدين وقال: "الناس اللي بدأت تسخن شوية عايز أقولهم استنوا عليا شوية، دي هتسخن أكتر"، مبديًا سعادته بتقديم الشخصية خاصةً وأنه لم يقدمها من قبل وهي تجسد فكرة القروي الذي يثير الجدل حوله.

وختم الفنان بقوله: "أصبروا ولسه الأحداث هتزيد أكثر".

تعرض حلقات مسلسل حضرة العمدة يوميا بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يُعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» فى إطار اجتماعي تشويقي، حول «صفية عارف الفارس» التى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها، كما يتم رصد وسائل لحل تلك المشكلات بطريقة مستنيرة لحياة أفضل فى القرى.

المسلسل بطولة النجمة روبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل.