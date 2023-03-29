مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023

يحرص المصلون في رمضان على معرفة مواعيد الصلاة كل يوم في هذه الأيام المباركة، فخلاف أن صيام الشهر هو فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر، فالالتزام على الصلاة فرض أيضًا، خاصة أن رمضان شهر عظيم مبارك، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ومن ثم يكون في الحرص على الصلاة مكثفًا.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة 7 رمضان الأربعاء 29-3-2023

يتسائل الآلاف من المصلين عبر محركات البحث عن مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، لتزاحم على الصلاة في المساجد لذا تشهد المساجد في القاهرة رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الأربعاء السابع من رمضان

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ أن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة الرابعة و 22 دقيقة، وموعد صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة بالضبط، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة سادس أيام شهر رمضان

وفي هذا السياق أوضحت هيئة المساحة، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم سابع أيام شهر رمضان 1444 هجرية الموافق الأربعاء 29-3-2023، والتي جاءت كالأتي:

موعد صلاة الفجرفي تمام الرابعة و 21 دقيقة.

موعد أذان الظهر في تمام الثانية عشر.

موعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة.

موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة.

موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 31 دقيقة.

موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحًا.

وقدرت ههيئة المساحة في اليوم السابع من رمضان مقدر بـ 14 ساعة و10 دقائق.