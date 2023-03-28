مسلسل جميلة.. ملخص الحلقة السادسة لـ ريهام حجاج

عرض مساء اليوم الحلقة السادسة من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السادسة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

بدأت الأحداث باتفاق شيرى و هشام عبر الهاتف على تدمير حياة جميلة و زياد الزوجية، تحاول شيري الحديث مع زياد بطريق غير مباشر وإيهامه بكره جميلة له و منعها الحمل منه، يزور هشام نرمين في بيتها و يقررون اللعب على المكشوف وتطلب الزواج سراً "عرفي" منه بعد طلاقة لشيري صديقتها وزواجه بجميلة وتحكمة في ثروتها، تسأل نرمين هشام بصفته طبيب جميلة عن "البويضات المجمدة" الخاصة بجميلة ويؤكد لها وجودها.. تفكر نرمين في أمر ما.

وتابعت جميلة عملها في النيابة ويبدو عليها تعاطفها وتعاملها بروح القانون، تكرر "داليا" الزيارة لجميلة بمقر عملها مرة أخرى، تحكي داليا لجميلة عن زيارة شهيرة لها والحديث الذي دار بينهم.

وتخبر نرمين زياد ما تخفيه عنه جميلة و تؤكد له ان أكرم يلعب قمار و ان صديقتة مي حامل، يبدوا علي زياد الذهول والتساؤل.

على مائدة طعام يجتمع هشام و شري و جميلة و زياد ويبدو عليه الشرود، تتفاجئ جميلة بمحضر يعلنها بقضية مرفوعة ضدها بعدم التصرف في ميراثها.

تعنف شهيرة شريف علي رفع القضية دون الرجوع لها دون توكيل منها و يؤكد لها تحايلة على الامر بتوكيل ملغي و لكن يؤكد لها سلامة توكيل آيه زوجته، تخبرة شهيرة انها في صف ابنتها جميلة مهما فعلت، و تؤكد لزياد عبر الهاتف انتهاء الامر و الغاء القضية.

يؤكد زياد لجميلة انهاء امر القضية و تبادرة بثقتها في موقفها القانوني، يخبر زياد جميلة بمعرفته بأمر أكرم و لعبة للقمار و يعاتبها على عدم اخبارة، تعلم جميلة ان نرمين السبب في اخبار زياد بحقيقة أكرم و تعاتبة بعصبيه، و يطلب منها ان تهدء.

تحاول نرمين مراوغة شيري بمعرفة امر أكرم، تخبر شيري نرمين بتفاصيل خطتها مع هشام على جميلة و زياد، يتصل هشام بنرمين اثناء تواجده مع شيري و ترتبك و تخبرها شيري انها تشك بها.

من خلال ورق القضية تدرك جميلة استخدام شريف توكيل عام من آيه و تؤكد انه يخفي اسرار، يخبر زياد جميلة بحمل مي من أكرم و تتفاجئ بالامر.

تطلب شهيرة من أكرم التخلص من طفله من مي و تهدده بسجنهما.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من انتاج.