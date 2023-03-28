تكريم الطلاب والأخصائيين المتميزين في المكتبات بـ«تعليم الغربية»

كرم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع الطلاب والمعلمين والموجهين الذين شاركوا في مسابقات فرسان القراءة حياة كريمة، والأخصائي المثالى، والمشروع الوطني، وتحدى القراءة العربى، ومسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، وأفضل مدرسة في تحدى القراءة العربى، لعدد 165 طالبا وأخصائي مكتبات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، ومنال المحمودى، موجه عام المكتبات بالمديرية، وحسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، و تامر فؤاد، موجه أول المكتبات بالمديرية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للشئون التنفيذية، وللتوجيه العام للمكتبات، على الجهد المبذول في تحقيق العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.

وشمل التكريم رضا سلامة، الحاصل على المركز السادس الجمهورى فى مسابقة "المشروع الوطنى" الدورة الثانية، وتم تكريم الطالب عماد صابر، لفوزه بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية فى تحدى القراءة العربى، كما تم تكريم إدارة غرب المحلة لحصولها على المركز الأول الجمهورى، وإدارة سمنود لحصولها على المركز الثانى الجمهورى، وإدارة غرب طنطا لحصولها على المركز الثالث جمهورى فى مسابقة المكتبات النموذجية، ثم قدم شهادات التقدير والدروع والميداليات لجميع الطلاب والأخصائيين والموجهين والتوجيه العام للمكتبات، للمراكز المحققة والمشاركات الفعالة على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد الرقيب محمد عبد الحميد نصر بلال (الابتدائية-الاعدادية-الثانوية)، بقرية صرد بقطور، حيث قام بتفقد عدد من الفصول والمعامل، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية، وقد حضر حصة رياضيات للمرحلة الابتدائية، لفصل 5/2 حيث أشاد بالجهد المبذول داخل الفصل، والتفاعل الجيد بين المعلم والطلاب، ثم حضر حصة رياضيات للمرحلة الإعدادية لفصل 1/1 وأشاد بالمستوى التحصيلي للطلاب، ثم تابع فصول المرحلة الثانوية، وأشاد بمستوى الطلاب التحصيلي، ومواظبة الحضور الطلابي.

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