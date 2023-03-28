لويد أوستن يعلن استمرار تحليق مسيرات أمريكا فوق البحر الأسود

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق البحر الأسود، دون أن يفصح عن مسارات التحليق بعد سقوط مسيرة أمريكية اعترضتها مقاتلتان روسيتان.

واقترح خلال جلسة استماع في الكونجرس، تأجيل مناقشة مقالة سي إن إن إلى جلسة مغلقة، والتي ذكرت أن الجيش الأمريكي يقوم بمراجعة العمليات في المنطقة.

وأضاف: "سنطير في المسارات التي نراها ضرورية لجمع المعلومات الاستخبارية".

وتجنب أوستن إعطاء إجابة مباشرة على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت الرحلات الجوية ستستمر في المنطقة التي فقدت فيها طائرة MQ-9 المسيّرة