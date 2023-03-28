الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرضها.. أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار

ضرب نار
ضرب نار

ينتظر متابعو الدراما المصرية أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار، من العمل الذي حقق نجاحا كبيرا عقب عرض أولى حلقاته والتي تُظهر قصص من الحب والمشاكل الحياتية لبطلي العمل أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار

وتستكمل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار والتي تعرض مساء اليوم، بتواجد شقيقة ياسمين عبدالعزيز في المستشفى قبل أن يتم حل مشكلتها من خلال دفع تكاليف علاجها والتي بلغت 15 ألف جنيه من قبل رجل الأعمال ماجد المصري، الذي من المفترض أن يطلب الزواج منها، بعدما سافر حبيبها العوضي “جابر الكوماندا ” للصعيد ليحل مشكلة الثأر التي وقع فيها مؤخرا، ولا يعلم متى يعود.

ويحاول العوضي إنهاء مشاكله في الصعيد، ليعود إلى مهرة والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إلا أنه يواجه العديد من المشاكل.

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار على on وon drama

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مسلسل ضرب نار.. مهرة تدخل فى طريق مسدود بعد حادثة شقيقتها

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما ينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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الحلقة السادسة تفاصيل الحلقة السادسة مسلسل ضرب نار منصة WATCH مصطفى فكري ياسمين عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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