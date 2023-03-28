مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار على on وon drama

يستكمل صناع مسلسل ضرب نار، أحداث العمل النارية بعرض الحلقة السادسة من المسلسل، مساء اليوم الثلاثاء على فضائية on وon drama وقناة art أيضا، وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة.

مسلسل ضرب نار

وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار، الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار

كما ينطلق عرض الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ويعرض العمل على قناه art المشفرة في الثانية عشر مساء والإعادة في الخامسة ونصف صباحا.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل دخول شقيقة ياسمين عبدالعزيز المستشفى وعدم إجراء عملية لها بسبب احتياجها لـ ١٥ ألف جنيه، فيما ذهب العوضي للصعيد لإنهاء مشاكله هناك.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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