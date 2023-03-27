الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ضرب نار» الحلقة 5.. جابر الكوماندا يعود إلى قريته لحسم مصير الثأر

جابر الكوماندا
جابر الكوماندا

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «ضرب نار» بمشهد داخل الورشة يجمع بين جابر الكوماندا الذي يجسّد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وابن عمه محسن الذي هرب في الحلقة الأولى من قريته بسوهاج بسبب الثأر، ودار الحديث بينهما حول العودة إلى القرية مرة أخرى لحسم مصير الثأر الذي يطاردهما.

وفي المشهد التالي، ذهب الكوماندا إلى مُهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في منزلها ليبلغها بقرار السفر إلى الصعيد، وسادت ملامح الصدمة على وجهها، رافضة ما يقوله تمامًا، واتهمته أيضًا بالكذب عليها خلال الفترة السابقة بشأن حبه لها.

وصمم الكوماندا على رأيه في السفر لحسم مصير الثأر في القرية، قائلًا لها: "افهمي يا مُهرة، قلبي دا مقسوم نصين، نص عندك هنا ونصفي البلد، لا أقدر أهمل عمي وأهلي في اللي هما فيه، ولا أقدر على سوء ظنك بيا، سواء ربنا نجاني أو مت، اعرفي إني حبيتك، ومكنش في قلبي غيرك".
 مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض المسلسل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ٥ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

«سوق الكانتو» الحلقة 5.. مها نصار تقنع والدتها بعدم الزواج

«ضرب نار» الحلقة 5.. جابر الكوماندا يعود إلى قريته لحسم مصير الثأر

النائب محمد عريبى يثمن استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى: «خير رد على المشككين»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. الجيش يداهم أكبر مخزن للسلاح بسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية