«ضرب نار» الحلقة 5.. جابر الكوماندا يعود إلى قريته لحسم مصير الثأر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «ضرب نار» بمشهد داخل الورشة يجمع بين جابر الكوماندا الذي يجسّد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وابن عمه محسن الذي هرب في الحلقة الأولى من قريته بسوهاج بسبب الثأر، ودار الحديث بينهما حول العودة إلى القرية مرة أخرى لحسم مصير الثأر الذي يطاردهما.

وفي المشهد التالي، ذهب الكوماندا إلى مُهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في منزلها ليبلغها بقرار السفر إلى الصعيد، وسادت ملامح الصدمة على وجهها، رافضة ما يقوله تمامًا، واتهمته أيضًا بالكذب عليها خلال الفترة السابقة بشأن حبه لها.

وصمم الكوماندا على رأيه في السفر لحسم مصير الثأر في القرية، قائلًا لها: "افهمي يا مُهرة، قلبي دا مقسوم نصين، نص عندك هنا ونصفي البلد، لا أقدر أهمل عمي وأهلي في اللي هما فيه، ولا أقدر على سوء ظنك بيا، سواء ربنا نجاني أو مت، اعرفي إني حبيتك، ومكنش في قلبي غيرك".

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض المسلسل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.