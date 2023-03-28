الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية تهدف لتقديم أفضل الخدمات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

جاء ذلك خلال مباشرة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث عقد عددًا من الاجتماعات، وتابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العاصمة الإدارية الجديدة الوسائل التكنولوجية القيادة السياسية العاصمة الإدارية

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