الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. ناميبيا تحقق فوزًا ثمينًا على الكاميرون والرأس الأخضر تهزم إى سواتينى

منتخب ناميبيا
منتخب ناميبيا

حقق منتخب ناميبيا، فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب الكاميرون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (دوبسنفيل) بجوهانسبرج، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الناميبي، رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، معززًا حظوظه في التأهل للنهائيات، بينما تجمد رصيد المنتخب الكاميروني، عند 4 نقاط، في المركز الثاني، ولكنه مازال محافظًا على حظوظه في التأهل.

وسجل بيتر شالوليل، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، هدف التقدم، ثم أضاف أبسالوم ليمبوندي، الهدف الثاني، في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن فينسنت أبوبكر، من تقليص الفارق للكاميروني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر اللقاء.

وكان ناميبيا، قد حققت تعادلًا ثمينًا خارج الديار أمام الكاميرون، بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة التي تضم ثلاث منتخبات فقط.

وستحل ناميبيا، ضيفة على بوروندي، في يونيو المقبل، في الجولة الخامسة، على أن يستضيف المنتخب الكاميروني، نظيره البوروندي، في الجولة السادسة، المقرر لها سبتمبر المقبل.

وعلى جانب آخر، عزز منتخب الرأس الأخضر، حظوظه في المنافسة على التأهل لكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه خارج قواعده، على مضيفه منتخب إي سواتيني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب الرأس الأخضر، رصيده إلى 7 نقاط، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إي سواتيني، عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل رايان ميدنيز، هدف الفوز لـ «كاب فيردي» في الدقيقة 56، من عمر اللقاء.

وسيحل منتخب بوركينا فاسو، ضيفًا على توجو، بالعاصمة لومي، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة ذاتها.

ناميبيا الكاميرون الرأس الأخضر إي سواتيني تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

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