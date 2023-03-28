أهالي «شباب المدينة» يشيدون بأعمال تطوير المنطقة ويوجهون الشكر لمحافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، مستعرضا مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، ونسب التنفيذ في أعمال رصف الطرق وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء وزيادة نسبة الإضاءة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قد قاربت على الانتهاء، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير تشمل مناطق قبضايا و شباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، رافقه فوزي الوالي رئيس الحي، ومسئولي الشركات الهندسية القائمة على التطوير.

وخلال لقاؤه المواطنين، أشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، وأكدوا أن المنطقة تشهد تغييرا جذريا نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى.

ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولا بأول لسير ومعدلات العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على الأصعدة كافة.

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