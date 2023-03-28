يبحث كثيرون منذ بداية شهر رمضان الكريم عن موعد احتفالات شم النسيم للعام الجاري.

موعد شم النسيم 2023

ومن المقرر أن يكون موعد شم النسيم 2023 يوم الاثنين الموافق 17 أبريل المقبل، الذي يوافق أيضًا 26 رمضان 2023، وذلك وفقًا لأجندة مجلس الوزراء بخصوص الإجازات الرسمية لعام 2023.

الإجازات الرسمية 2023

إذا تتبعت أجندة الإجازات الرسمية في 2023 لمعرفة الإجازات المتبقية ستجدها كالتالي:

- يحتفل المصريون بإجازة عيد الفطر 2023 المبارك، التي ستكون بداية من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.

- يحتفل المصريون بإجازة عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة عيد العمال يوم الاثنين 1 مايو 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة ثورة 30 يونيو، يوافق الجمعة 30 يونيو 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة رأس السنة الهجرية يوافق الثلاثاء 18 يوليو 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة عيد القوات المسلحة الذي نحتفل به يوم 6 أكتوبر 1973، حيث يوافق هذا العام الجمعة 6 أكتوبر 2023.

- يحتفل المصريون بإجازة المولد النبوي الشريف الذي يوافق الاثنين 26 سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أن المصريين على مدار عقود احتفلوا بأعياد الربيع أو شم النسيم بتناول الفسيخ والرنجة والخروج إلى المتنزهات هم وأطفالهم لاستنشاق الهواء والتنزه احتفالا بقدوم الربيع الذي يعد فصلا محببًا للمصريين في كافة المحافظات.