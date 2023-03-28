الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يناقش طلبًا بحظر «مصارعة الكلاب» فى المناطق الشعبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مطالبات من جمعيات الرفق بالحيوان بضرورة حظر مصارعات الكلاب التي تتم داخل بعض المناطق الشعبية، وتترتب عليها حالة من الهلع والتحرش بالمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وطالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بمراعاة صياغة نص محكم لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة أجرت تعديلات جوهرية ومتدرجة بشأن مواد الجزاءات الواردة فى مشروع القانون وفى مقدمتها الغرامة. 

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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