محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصرالدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركة، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي السابق.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إن الشركة المصرية للاتصالات تعد إحدى الأذرع التنفيذية لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مثمنًا الدور المهم للشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية، والاستثمار على نطاق واسع فى البنية التحتية لأنظمة الكابلات البحرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر، وتعزيز مركزها الاستراتيجى كنقطة ارتكاز اقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمهندس محمد نصرالدين فى أداء مهام منصبه الجديد لمواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات.

كما وجه الشكر للمهندس عادل حامد على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه قيادة الشركة، وإسهاماته فى تحقيق الكثير من الإنجازات بالشركة، ومنها تطوير البنية التحتية للاتصالات بشقيها الدولى، وكذلك المحلى لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، كما أسهمت الشركة على مدار فترة توليه المنصب فى مشروعات لدعم وتمكين التحول الرقمى بمصر؛ متمنيًا له التوفيق واستكمال مسيرة الإنجازات خلال الفترة المقبلة.



كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا اليوم، وافق خلاله على تعيين المهندس محمد نصرالدين عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة، واستمرار المهندس عادل حامد عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

وانضم المهندس محمد نصرالدين إلى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كعضو غير تنفيذى فى يوليو ٢٠٢٠ ممثلاً عن الحكومة.

والتحق المهندس محمد نصرالدين للعمل بالشركة المصرية للاتصالات عام ٢٠٠٤ وتدرج فى المناصب حتى ترأس وحدة أعمال خدمات الاتصالات الدولية فى عام ٢٠١٤ وقام خلال تلك الفترة بعدة مبادرات فى أنظمة الكابلات البحرية مما أسهم فى تعظيم إيرادات الشركة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية الدولية.

شغل المهندس محمد نصرالدين منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية منذ مايو ٢٠٢٠ حتى مارس ٢٠٢٣، وتمتد خبرة المهندس محمد نصر الدين إلى أكثر من ٢٠ عاما من العمل فى مجال الاتصالات بالأخص فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية.

ويمتلك المهندس محمد نصرالدين سابقة أعمال كبيرة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة CW Global والذى التحق بها عام ٢٠١٦ والتى تعد الذراع العالمية لشركة هونج كونج تليكوم وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية، ومنصب نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بنفس الشركة.

حصل المهندس محمد نصرالدين على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات من كلية الهندسة بجامعة الأزهر عام ٢٠٠١، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال.