الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوات تثقيفية عمالية بمنشآت قطاع خاص بالمنوفية

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن تنظيم ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة  الخاصة بالباجور بمشاركة 44 طفلا، وكذلك ندوة عمالية  فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكية (نشاط الشركة منتجات ورقية) بالسادات، بمشاركة 33 عاملا من عمال الشركة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة عليها.

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره، أنه تم عقد ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة  الخاصة بالباجور بحضور مالك المدرسة محمود عبد العزيز زايد، بحضور 44 طفلا وطفلة، تم خلالها مناقشة مخاطر عمل الأطفال، وأثر ذلك على الطفل والمجتمع ككل، وماهى الطرق الوقائية لذلك وماهى المهن المحظورة لعمل الطفل حاضر خلالها: عماد سعيد مدير ادارة الرعاية، وكريستينا إبراهيم مدير وحدة المرأة والطفل، وجيهان عبد المنصف مصطفى مديرة إدارة عمل الباجور.

وأضاف مدير المديرية أنه في ذات السياق، نٌظمت ندوة عمالية في مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكية (نشاط الشركة منتجات ورقية) بالسادات، وحضر من العمال في الندوة 33 عاملا، وذلك بحضور المدير المسؤول عماد محمد حامد، وتم مناقشة دور القوى العاملة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي  العملية الإنتاجية، كما تم التطرق إلى شرح اهداف التفتيش ودوره ومواعيد العمل والإجازات وحقوق وواجبات العمال وصاحب العمل والحد الأدنى للأجور والتعرف على ما تقوم به مكاتب العلاقات والتفتيش والسلامة والرد على جميع الاستفسارات من العمال.

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة عمل الأطفال السلامة والصحة المهنية

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