«الكهرباء»: مراجعة استراتيجية الهيدروجين الأخضر قبل الاعتماد من «الأعلى للطاقة»

في اجتماع استشاري خلال أسبوعين

كشف الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، والمسؤول عن متابعة إعداد الاستراتيجية الخاصة بإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، عن دخول الاستراتيجية طور المراجعة من قبل الاستشاري العالمي المسند إليه إعدادها، كاشفًا عن الالانتهاء من مراجعتها في غضون أسبوعان على الأكثر.

وأوضح الدكتور أحمد مهينة لـ"االدستور"، أنه من المقرر أن يتم عرض استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب مراجعتها على كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمراجعة والاعتماد في اجتماع وزاري استشاري بين الوزراتين.

وأشار وكيل البحوث والتخطيط بوزارة الكهرباء إلى أن مسار استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الاستشاري بين الكهرباء والبترول سيكون العرض على المجلس الأعلي للطاقة لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها للتطبيق في خطة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.