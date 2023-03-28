الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في اجتماع استشاري خلال أسبوعين

«الكهرباء»: مراجعة استراتيجية الهيدروجين الأخضر قبل الاعتماد من «الأعلى للطاقة»

الدكتور أحمد مهينة
الدكتور أحمد مهينة

كشف الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، والمسؤول عن متابعة إعداد الاستراتيجية الخاصة بإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، عن دخول الاستراتيجية طور المراجعة من قبل الاستشاري العالمي المسند إليه إعدادها، كاشفًا عن الالانتهاء من مراجعتها في غضون أسبوعان على الأكثر.

وأوضح الدكتور أحمد مهينة لـ"االدستور"، أنه من المقرر أن يتم عرض استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب مراجعتها على كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمراجعة والاعتماد في اجتماع وزاري استشاري بين الوزراتين.

وأشار وكيل البحوث والتخطيط بوزارة الكهرباء إلى أن مسار استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الاستشاري بين الكهرباء والبترول سيكون العرض على المجلس الأعلي للطاقة لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها للتطبيق في خطة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

مهينة الهيدروجين أسبوعان اجتماع استراتيجية الأخضر الكهرباء البترول يراجعان الأعلى للطاقة

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