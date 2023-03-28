الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: دورات تدريبية للفتيات وحصر عمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتنظيم دورات تدريبية على مهنتي: طباعة المنسوجات، والأركيت للفتيات، بمركزي التدريب المهني بالخارجة، والداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وكذلك حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة، بشركة "فوسفات مصر"، وذلك لضمهم إلى قاعدة بيانات المديرية والخاصة بالعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بإستمرار حصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون، وكذلك الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وعمل لائق على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد برئاسة احمد حسين طليب، أوضح فيه انه تم تنفيذ برنامج تدريبي علي مهنة طباعة المنسوجات للفتيات وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة على المهن يحتاجها سوق العمل، ودورة تدريبية جديدة على مهنة الأركيت للفتيات بمركز الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة، وقال أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التى توفرها للشباب من الجنسين ، التقديم بمراكز  التدريب المهنى التابعة لها، أو من خلال إدارة بحوث العمالة  والتدريب بالمديرية .

وأن المديرية تقوم من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بشركة فوسفات مصر، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها للمسجلين بها، وذلك في إطار سعى المديرية وجهودها في توسيع قاعدة بيانات تلك الفئة على ارض الواقع حتى تكون معبرة عن تلك الفئة ويمكن الاعتماد عليها في أي قرار يخص رعايتها وحمايتها.

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد دورات تدريبية سوق العمل عمالة غير منتظمة

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