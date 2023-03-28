الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمة بإلقاء جثة رضيعة فى صندوق قمامة بالسلام

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمة بإلقاء جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثانِِ يفيد بورود بلاغ من قبل أحد عمال النظافة بالعثور على جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالفحص تبين العثور على جثة أنثى داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى داخل صندوق قمامة، وأنها لم يمر على ولادتها سوى بضع ساعات، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مدينة السلام جثة طفلة رضيعة صندوق صندوق قمامة مديرية امن القاهرة

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بعد الفاصل

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