الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تغييرات مفاجئة فى ملف اختيار خليفة فيريرا فى الزمالك

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر المستجدات الخاصة بملف المدرب الجديد.

وقال المصدر، إن الزمالك أوقف المفاوضات بشكل مؤقت مع اليوناني مع تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز، الذي كان رحب بتقاضي راتبه بالجنيه المصري بدلاً من العملة الأجنبية.

تاكيس جونياس

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك مازالت تدرس السير الذاتية قبل حسم الأمر بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الإدارة لا تتعجل في القرار، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة مع المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.

وقال المصدر، إن مسؤولي الزمالك يضعوا حالياً جونياس خيار ثاني، فيما ارتفعت أسهم الإيطالي والتر ماتزاري لتولي تدريب الزمالك، مشيراً إلى أن هناك إعجاب بسيرته الذاتية.

وشدد المصدر على أن ماتزاري لا يمانع خوض تجربة التدريب بالدوري المصري مع نادي الزمالك، لكنه ينتظر وصول عرض رسمي.

وسبق لماتزاري تولي تدريب إنتر ميلان الإيطالي وسامبدوريا ونابولي، وحقق بطولة واحدة خلال مسيرته كانت كأس إيطاليا مع نادي نابولي عام 2012، على حساب يوفنتوس.

وكشف مسؤولو نادي الزمالك، عن موعد تعيين الجهاز الفني الجديد لفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للبرتغالي فيريرا، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، الذي رحل عن صفوف الفريق الأبيض بسبب تراجع النتائج والخروج رسميا من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أنه سيجرى الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، يوم الجمعة المقبل، كما سيجرى الكشف عن أسباب اختيار المدرب الجديد وكواليس العقد.

ويمتلك مجلس إدارة نادى الزمالك، ما يقرب من 5 سير ذاتية لمدربين أجانب كبار، لم يسبق لهم تدريب الزمالك من قبل، وسيجرى اختيار واحد منهم، وعرضه على رئيس النادي، لإعلان القرار رسميا خلال المؤتمر الصحفي.

ووفقا لما كشفه مصدر داخل النادي الأبيض، فإن قائمة أسماء المرشحين لتولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك، تضم كلا من: اليوناني تاكيس جونياس، والإيطالي والتر ماتزاري، والألماني هيرليتش، واقترح البعض تولى خالد جلال المهمة ولو بشكل مؤقت.

الزمالك نادي الزمالك تاكيس جونياس جونياس تاكيس بيراميدز

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