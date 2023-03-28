الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يبحث عشاق الداما المصرية عن موعد مسلسل «سوق الكانتو» لمعرفة موعد عرض الحلقة 6، حيث تصدرت مؤشرات البحث عبر جوجل بسبب أحداثه المثيرة والتألق لبطل العمل أمير كرارة وسينافس في موسم مسلسلات شهر رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6

وتنشر «الدستور» في هذه السطور مواعيد عرض «سوق الكانتو» وأحداث المسلس وأبطاله.

وتعرض الحلقة 6 في مسلسل سوق الكانتو الليلة، على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء، وستأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، وذلك بجانب عرضه في منصة watch it.

أحداث سوق الكانتو الحلقة الـ 5

وشهدت أحداث الحلقة الماضية رقم 5 من «سوق الكانتو» نجاح لشخصية طه القماش وهو «أمير كرارة» في تبرئة لنفسه من تهمة الحرق لمخزن أقمشة المعلم عوض عقب اتفاقه مع مدبولي كبير وهما «الباعة السريحة»، على العودة من جديد لسوق والمقابل هو الاستعادة للبضاعة المسروقة من جده “حسانين القماش” وهو «عبد العزيز مخيون».

وينجح مدبولي و«صبيانه» بالعثور على كافة الأقمشة المسروقة في أحد مخازن عوض، وهي تكون البضاعة التي أكد الأخير أنها قد غرقت في البحر.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو سوف تدور أحداثه في عام 1920 في داخل سوق البالة في وسط البلد، حول المبدع طه القماش «أمير كرارة» الذي قد تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية وهي «مي عز الدين» وهي قصة حب قوية ستشهد العديد من الصعوبات في الأحداث للحلقة في مسلسل سوق الكانتو.

شيال الجبال| تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة بصوت أحمد سعد (فيديو)

ضرب نار| مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على ON

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو سوف يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم الفنانة مي عز الدين، النجم فتحي عبد الوهاب، الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة مها نصار، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة ندا موسى، الفنان محمود البزاوي، شيرين، الفنان تامر نبيل، ثراء جبيل، الفنانة سلوى عثمان، المبدع ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي.

وسوق الكانتو هو من تأليف الفنان هاني سرحان وإخراج النجم حسين المنباوي وإنتاج من شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو موعد عرض مسلسل مسلسل الكانتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«أكل الثعبان دون شفقة».. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال و«السقا»

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بالصف

ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

ضبط 170 طربة «حشيش» بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية وسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

( أنا امرأة )

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف