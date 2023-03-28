يبحث عشاق الداما المصرية عن موعد مسلسل «سوق الكانتو» لمعرفة موعد عرض الحلقة 6، حيث تصدرت مؤشرات البحث عبر جوجل بسبب أحداثه المثيرة والتألق لبطل العمل أمير كرارة وسينافس في موسم مسلسلات شهر رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6

وتنشر «الدستور» في هذه السطور مواعيد عرض «سوق الكانتو» وأحداث المسلس وأبطاله.

وتعرض الحلقة 6 في مسلسل سوق الكانتو الليلة، على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء، وستأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، وذلك بجانب عرضه في منصة watch it.

أحداث سوق الكانتو الحلقة الـ 5

وشهدت أحداث الحلقة الماضية رقم 5 من «سوق الكانتو» نجاح لشخصية طه القماش وهو «أمير كرارة» في تبرئة لنفسه من تهمة الحرق لمخزن أقمشة المعلم عوض عقب اتفاقه مع مدبولي كبير وهما «الباعة السريحة»، على العودة من جديد لسوق والمقابل هو الاستعادة للبضاعة المسروقة من جده “حسانين القماش” وهو «عبد العزيز مخيون».

وينجح مدبولي و«صبيانه» بالعثور على كافة الأقمشة المسروقة في أحد مخازن عوض، وهي تكون البضاعة التي أكد الأخير أنها قد غرقت في البحر.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو سوف تدور أحداثه في عام 1920 في داخل سوق البالة في وسط البلد، حول المبدع طه القماش «أمير كرارة» الذي قد تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية وهي «مي عز الدين» وهي قصة حب قوية ستشهد العديد من الصعوبات في الأحداث للحلقة في مسلسل سوق الكانتو.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو سوف يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم الفنانة مي عز الدين، النجم فتحي عبد الوهاب، الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة مها نصار، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة ندا موسى، الفنان محمود البزاوي، شيرين، الفنان تامر نبيل، ثراء جبيل، الفنانة سلوى عثمان، المبدع ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي.

وسوق الكانتو هو من تأليف الفنان هاني سرحان وإخراج النجم حسين المنباوي وإنتاج من شركة سينرجي.