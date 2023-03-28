السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ك.م" بدائرة مركز المراغة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعمادالدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح إلى بسبب خلافات بينهما، كما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 15%.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.