فرمان إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني الجديد

قرر مسئولو نادي الزمالك، رحيل الجهاز المعاون الحالي بالكامل، مع استقدام مدرب أجنبي جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار إدارة الزمالك؛ بسبب رغبتهم في تجديد الدماء بشكل كامل للفريق وعدم الإبقاء على أي من العناصر الحالية من أجل تصحيح المسار بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية.

ويرى مسئولو الزمالك، أن العناصر الحالية في الجهاز حصلت على فرصتها دون ترك بصمة مع الفريق سواء أسامة نبيه من قبل أو أحمد عبد المقصود، حيث سبق وخسر نبيه من فاركو بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري وبنفس النتيجة خسر أحمد عبد المقصود أمام البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة.

ويعتبر محمد صبري ومدحت عبد الهادي على رأس المرشحين للتواجد في الجهاز المعاون الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويجهز نادى الزمالك للإعلان عن المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي رحل عن القيادة الفنية بالتراضي، بعد تنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي. ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية، وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة، إلّا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد يوم الجمعة المقبل، وعقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

وتتفاوض إدارة الزمالك مع عدة مدربين أجانب لحسم بديل فيريرا، ويعد اليوناني تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، أقرب من يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك ما زالت تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.