الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تتسلم ملفات التعيين بوظيفة معاون دفعة 2022

النيابة العامة
النيابة العامة

تتسلم النيابة العامة الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للإناث.

ومن المقرر أن النيابة تستقبل خريجي كليات الحقوق بجامعات سوهاج- المنيا- أسوان- أزهر القاهرة- الفيوم، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

النيابة العامة كليات الحقوق خريجي كليات الحقوق الملفات دار القضاء العالي

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