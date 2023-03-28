الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متحف الإسكندرية القومي يعرض 3 قطع أثرية إسلامية ضمن استفتاء مارس «أنت من تقرر»

معروضات متحف الإسكندرية
معروضات متحف الإسكندرية

عرض متحف الإسكندرية القومي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 3 قطع أثرية، ضمن استفتاء شهر مارس «أنت من تقرر» حيث أعلن عن بدء التصويت واختيار قطعة الشهر.

وجاءت المعروضات من القطع الأثرية الإسلامية التي تنوعت بزخارفها المختلفة وهي كالتالي:

- القطعة الأولى: قنينة بغطاء من الخزف التركى، الفوهة متسعة، الرقبة اسطوانية الشكل ممتدة البدن كروي الشكل، الغطاء دائرى الشكل وبدن القنينة مزخرف هندسية متداخلة، و يعتبر الخزف ذو البريق المعدنى من احسن ما اخترعه المسلمون من أنواع الخزف، وقد انتشر هذا النوع فى جميع أنحاء العالم الإسلامي.

القطعة الثانية: مشكاة مزخرفة برسوم عبارة عن خطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب،  وبدأ ظهور المشكاة منذ العصر الأيوبي وازداد انتشارها فى العصر المملوكى، والمشكاة هى الكوة التى توضع بها وسيلة الاضاءة ومنها اقتبس الفنان الإسلامي شكل المشكاة الحالى، زخرفت المشكاة بالزخارف الهندسية والنباتية والكتابية والتى تضمنت آيات قرآنية وكتابات أخرى مثل اسم السلطان وألقابه وصفاته بخطوط مختلفة المملوكى منها و الكوفى.

القطعة الثالثة: سلطانية ذات بدن كروي الشكل يعلوها غطاء نصف دائرى ينتهي من اعلى بطرف مدبب يمثل المقبض، تركز على طبق مسطح ذو حافة زجزاجية، و تعد نموذج لتطور صناعة الزجاج فى مصر منذ العصر المصرى القديم وخلال العصور التالية وفى العصر اليونانى كانت لمدينة الاسكندرية  شهرة كبيرة فى صناعة الزجاج وفى العصر الاسلامى اشتركت الاساليب الفنية الى حد كبير بين دول الشرق الاوسط الإسلامى مصر وسوريا والعراق حيث تطورت اشكال الزجاج المصرى وأصبح يشبه شكل المعدن.

كما يعرض المتحف بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان «قطعة رمضانية من متاحفنا المصرية» شكمجية من خشب السَّاج الهندي «صندوق مجوهرات»، مقسمة من الداخل إلى أربعة أدراج، ثلاثة أدراج صغيرة متجاورة يعلوها درج كبير، لها غطاء يوجد بإحدى جوانبها مزود بطَبْلة معدنية لغلق الشكمجية، وجميع الزخارف عليها مطعمة بالعاج ترجع للعصر العثماني.

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متحف الاسكندرية القومى 3قطع آثرية إسلامية أنت من تقرر استفتاء شهر مارس شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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