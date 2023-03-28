غداً.. جزويت القاهرة يستضيف معرض «مرئيات أخوية»

يستعد مركز جزويت القاهرة الثقافي لافتتاح معرض "مرئيات أخوية" للفنان أنطوان أبي عاد بجزويت روف جاليري للفنون البصرية، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 29 مارس، بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة).

من المقرر أن يستمر المعرض حتى الأربعاء 12 أبريل المقبل، من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، ومن الساعة 8 مساء إلى 11 مساءً يوميا، ماعدا أيام الأحد.

تم افتتاح "جزويت روف جاليري" فى سبتمبر الماضى، واستضاف عدة معارض منها "الفنار" و"الجمال الخفي للورود المتساقطة".

وجاء المعرض الافتتاحي حينها بعنوان "الفنار" وهو معرض جماعي لمجموعة متنوعة من الفنانين البصريين المنتمين لعدة أجيال ومدارس فنية مختلفة، وهم: أحمد مراد، وأكرم الحلوجي، وآية الفلاح، وشادي أديب سلامة، وحسام زكي، وإسراء النجار، ومريم الكسباني، ومحمد عبدالله، ونورهان إبراهيم و عمر الفيومي.

وعقب افتتاح الجاليري والعرض حفل استقبال على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان، ألقى فيه الأب وليم سيدهم كلمة ترحيب بالفنانين والحضور، معبرا فيها عن امتنانه لأعضاء "جزويت القاهرة" وأصدقاء الجمعية الذين يساهمون في الحفاظ على الروح الشابة للمكان برغم المعاناة أمام الظروف الصعبة خاصة بعد حريق مسرح ستوديو ناصيبيان، كما أبدى سعادته البالغة بسبب الانفتاح على نوع ثقافي وفني جديد، وهو الفنون البصرية والتشيكليلة، يضاف على الأنواع الفنية التي تقدمها الجمعية عبر سنوات كثيرة، مثل السينما والمسرح والرسوم المتحركة والنشاط الثقافي الحر.

جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (مركز جزويت القاهرة الثقافي) ابتدت سنة 1998 على يد الآباء والأخوة اليسوعيين "الجزويت"، وعدد من المصريين المهتمين بالقضايا الفنية والثقافية، وأكاديمية النهضة للفنون والآداب تضم عدة مدارس، وهي: مدرسة السينما، مدرسة الرسوم المتحركة، مدرسة النهضة لفنون المسرح الاجتماعي "ناس"، ومدرسة العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى عدة أنشطة تقوم بها جمعية النهضة "جزويت القاهرة، مثل نادي السينما، مجلة الفيلم، نادي كتاب الطفل، الاستديو، مسرح ناصيبيان، والورش الحرة.