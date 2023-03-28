«الكتيبة 101» و«رسالة الإمام».. يجذبان رواد المقاهى

تجمع عدد من المواطنين حول شاشة التلفاز بإحدى المقاهي بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية لمتابعة أحداث مسلسل الكتيبة 101 وعدد من مسلسلات السباق الرمضاني 2023، حيث جذبت أحداث تلك المسلسلات تركيز العشرات منهم وتفاعلوا معها بشكل كبير.

يقول أسامة محمد، أحد المواطنين، إنه يتابع مسلسل الكتيبة 101 وجذبته الأحداث، خاصة وأنها تتناول بطولات ضباط القوات المسلحة وجهودهم لمواجهة الإرهاب وبتر أذرعتهم وإفشال مخططاتهم للسيطرة على الدولة وإخضاعها لأفكارهم وأهدافهم الخبيثة، وأيضا تصدي أبطال القوات المسلحة لتمرير العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عملياتهم ضد ضباط وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين.

مقهي

وأضاف أن ما يروق له من المسلسلات هذه النوعية التي تجسد بطولات وتوثيق الأحداث المهمة التي قد لا تصل إلى الكثير من العوام وهي خطوة مهمة للدراما المصرية في إيصال تلك الملاحم والبطولات لهم وتخليدا لذكرى أبطالها.

من جانبه قال محمد سلامة، إنه يفضل متابعة المسلسلات ذات الطابع الكوميدي والتاريخي من المسلسلات التي يتابعها مسلسل "الكبير أوي" ومسلسل "سره الباتع"، وكذلك أيضا مسلسل "رسالة الإمام" كما يتابع بعض المسلسلات ولكن بشكل غير منتظم.

وأشار إلى أن مسلسل سره الباتع من المسلسلات المشوقة ذات الأحداث المثيرة والتي تجعله ينتظر الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، كما أن مسلسل رسالة الإمام من المسلسلات التي أحبّ متابعتها للتعرف على سيرة الإمام الشافعي والتي لا يعرف حوله الكثير وهو أحد المجددين في الدين وإمام صاحب مذهب فقهي ينتهجه الملايين في مصر والعالم العربي والإسلامي.