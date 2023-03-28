كاتب رحلات أمريكي عن زيارته لمصر: تجربة العمر لاستكشاف أقدم حضارات العالم

وصف الكاتب الأمريكي نيكولاس دوك، تجربة رحلته إلى مصر وزيارته الأهرامات، تجربة العمر وحلم يتحقق لاستكشاف واحدة من أقدم حضارات العالم.

وقال كاتب رحلات أمريكي وخبير سفر دولي، لمجلة "SWAGGER" الأمريكية، لقد كان حلم طفولتي يتحقق حينما وقفت داخل قبر الهرم الأكبر وركبت جملاً عبر الصحراء، ورأيت تمثال أبو الهول - كل ذلك خلال الساعات القليلة الأولى لي في مصر.

وأضاف "دوك"، كانت مغامرة شاملة مدتها 9 أيام مصممة للوصول إلى المواقع التاريخية مع ترك مساحة كبيرة في الجدول الزمني للتوقفات لاستكشاف كل وجهة، لقد كانت تجربة العمر، وتجربة يمكنك الحصول عدعليها بنفس السهول، للاستجمام والاسترخاء في الأجزاء المتساوية.

- ركوب الأمواج أسفل الكثبان الرملية على لوح تزلج معدل أمر مثير

وتابع، يُعد ركوب الأمواج أسفل الكثبان الرملية على لوح تزلج مُعدّل أمرًا مثيرًا - ولكنها ليست فكرة الجميع عن قضاء إجازة مريحة، تألفت مجموعتي الصغيرة من مرشدنا المحلي ، "هوبا"، وأربعة عشر مسافرًا آخرين تتراوح أعمارهم بين أواخر العشرينات إلى أكثر من 60 عامًا، وتم تصنيف الجولة على أنها مستوى نشاط "مريح ومعتدل" ، مما يعني أن معظم الأنشطة كانت شاملة لفئتنا من الأعمار .

واستكمل شملت التجديف في نهر النيل، وركوب الدراجات الرباعية إلى الأهرامات، وحتى التزلج على الرمال أسفل الكثبان الرملية الصحراوية ، كل ذلك يوفر الإثارة على مستوى مناسب لجميع الأعمار.

كما كانت الجولة عبارة عن مزيج من مشاهدة المعالم السياحية ووقت الفراغ، قضينا يومنا الأول في أسوان في الإبحار والقيلولة أسفل نهر النيل على فلوكة تقليدية بينما كان اليوم التالي قد قمنا بزيارة معابد أبو سمبل قبل فترة طويلة من بزوغ الفجر لتجربة مهرجان الشمس نصف السنوي.

وتابع كاتب الرحلات الأمريكي، لقد زرنا عددًا كبيرًا جدًا من المعابد لإدراجها في القائمة ، وحتى عند التنقل بين المواقع القديمة شعرت بالاندفاع قليلاً لذوق الجميع، لم أشعر أبدًا أنني فاتني رؤية ما أردت رؤيته.

- لمصر تاريخ طويل لدرجة أن المصريين القدماء كانوا يدرسون قدماء المصريين

وأضاف دوك على سبيل المثال، سيستغرق استكشاف كل مقبرة مفتوحة بالكامل في وادي الملوك ساعات، ولكن في غضون 90 دقيقة استمتعت بقراءة الحروف الهيروغليفية ببطء في مقابر الملك توت وسيتي الأول ورمسيس التاسع ومرنبتاح.

وأكد الكاتب الأمريكي، لمصر تاريخ طويل لدرجة أن المصريين القدماء كانوا يدرسون قدماء المصريين، وستحتاج إلى أيام لا نهاية لها لاستكشاف مصر كلها.