الحلقة 5 من «رسالة الإمام».. «الشافعى»: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم

في نهاية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو إلى منزل الإمام الشافعي الذي يستعد للسفر من جديد لطلب العلم والاستزادة منه.

وعند باب المنزل وأثناء توديع أسرته تبكي ابنة الشافعي لسفر والدها وتركهم وحدهم، حيث يقول في وداع ابنته وأهل بيته قبل سفره: من أراد الدنيا عليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".