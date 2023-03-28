الحلقة 5 من «رسالة الإمام».. «الشافعى» ينتصر فى مناظرة التعدد الفقهى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، عودة كاميرا المخرج الليث حجو إلى المسجد بين حلقات العلم والدين لتحدث مناظرة علمية بين الشافعي وفتيان الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان أحمد الرافعي.

وفي الحلقة العلمية يقول الشافعي "لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز نحن جميعاً بشر ولسنا معصومين، ودائما التفضيل في القول والفعل لما يوافق كتاب الله وسنة رسوله بعيدا عن الأماكن والأشخاص".

ويتابع الإمام الشافعي رده فيقول "نقل أكابر الصحابة العلم إلى كل مكان، وأخذ عنهم التابعون وتابعو التابعون، وها نحن ما زلنا نأخذ عنهم ولا يحق لأي منا أن يبخس أحد من السادة والعلماء حقه ومكانته.. نحن في مصر الآن والأولى بنا أن نجمع بهمتك وهمتكم جميعاً فقه إمام أهل مصر الإمام الليث بن سعد".

يرد عليه فتيان ويقول له: "ما حاجتنا لفقه الليث بن سعد وقد اكتفينا بثقه شيخنا مالك لم نشتت الجمع".

وفي تعجب من رد فتيان يقول له الإمام الشافعي: "اكتفينا نتشتت، وهل يكتفى طالب العلم، نشرح علم مالك وعلم أبي حنيفة والإمام الليث، الإمام مالك نفسه كانت بينه وبين الإمام الليث مشاورات عديدة وهناك مراسلات بذلك".

عقب قيام الشافعي من الحلقة العلمية يقول له فتيان: "أنصحك أيها الفقيه أن تعيد قراءة الموطأ"، ليرد إليه الشافعي ببعض من أبياته فيقول له:

تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي ***َ وجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَة

فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ *** من التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه

وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قولي *** فلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَة

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".