«المصريين»: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني بالإشراف القضائي على الانتخابات «خطوة تاريخية»

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات، موضحا أن الحوار الوطني سينتج عنه نتائج وتوصيات غاية في الأهمية، والتي ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك استجابة الرئيس السيسي السريعة، لا سيما وأن المقترحات المقدمة تميزت بالتنوع الكبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

وأضاف أن الحوار الوطني محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لجموع الشعب المصري العظيم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تبشر بخروج نتائج فعالة للحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني يرسي بدوره قواعد الجمهورية الجديدة، والسيسي يبرهن يوما تلو الآخر على جدية الحوار الوطني كونه فاعلا رئيسيا في رسم مستقبل البلاد، موجها الشكر للرئيس على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا أن الحوار الوطني يدعم توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن ما تشهده الدولة والشارع المصري من تحركات وتطورات يوما تلو الآخر من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني والاهتمام الذي يحظى به يعكس جدية الحوار لدوره الكبير في رسم مستقبل البلاد، موضحا أن الرئيس يثبت دائما حرصه على أي مقترح من شأنه أن يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية.