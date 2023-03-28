الكشف عن موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمشرف على إدارة المسابقات، عن موعد نهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "تم تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل".

وأضاف: "المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وواصل: "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني".

وزاد: "حديث الجماهير السودانية بشأن حجز تذاكر لقاء الأهلي والهلال غير صحيح، لأن كل مشجع له بطاقة باسم النادي الذي سيتواجد في المباريات، ومن غير المعقول أن تكون هناك بطاقات صادرة باسم جمهور الهلال".

وأكمل: "المنتخب الأوليمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبون سينضمون للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية اللاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكد: "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعبا للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".

وأتم: "حضور 50 ألف متفرج، سيكون اختبارا مهما للجميع من أجل زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري مستقبلا، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف بنهاية الموسم الجاري، وسيعطينا ذلك جرأة كبيرة في المطالبة بحضور أكبر عدد مستقبلا، نتمنى الابتعاد عن المشاحنات تمامًا، وأن يركزوا فقط ويكونوا هادئين ويشجعوا لاعبي الأهلي".

كما أكد عامر حسين، أن سعر الطائرة الخاصة التي تم نقل بها المنتخب الأوليمبي يصل إلى 150 ألف دولار.