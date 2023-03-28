في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لاستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة السكانية، وعرض المؤشرات الخاصة بتنظيم الحملات التوعوية والقوافل الطبية والعلاجية بالقري والنجوع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.



جاء ذلك بحضور، فايز أحمد حسن مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان بالمنيا، عدد من وكلاء الوزراء، ورؤساء المدن ونوابهم، والجهات المعنية وأعضاء اللجنة التنسيقية.



استعرض نائب المحافظ عددا من المؤشرات والتقارير الخاصة بمعدلات المواليد والوفيات، وانجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأهم المؤشرات السكانية للمحافظة، إلى جانب عرض المؤشر الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي، لتحقيق المستهدف من إعداد تلك التقارير، حرصاً على تحقيق الأهداف المطلوبة والصالح العام، وتنفيذ العديد من الندوات والفعاليات بقري ومراكز المحافظة.



أكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومي.

يذكر أنه قد عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعا بشأن تفعيل منظومة حوكمة أصول وأملاك الدولة حيث ستكون المحافظة ضمن 7 محافظات كمرحلة أولى للبدء في تشغيل المنظومة، في إطار رؤية مصر 2030.



جاء ذلك بحضور، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الأملاك، ومشرفي المراكز التكنولوجية، حيث ناقش نائب المحافظ أهمية المنظومة والهدف منها ،حيث أنها تعمل ضمن منظومة المستندات الثبوتية للملكية العقارية .

نائب محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى للمؤشرات السكانية

نائب محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى للمؤشرات السكانية

نائب محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى للمؤشرات السكانية

نائب محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى للمؤشرات السكانية