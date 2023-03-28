الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الإدارات الصحية والتفتيش المالى

اجتماع وكيل صحة الدقهلية
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية

عقد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إجتماعا بمديري الادارات الصحية والتفتيش المالي والإداري ومسئولي العلاج الحر لمتابعة سير العمل وبحث المعوقات بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائى إلى جانب الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر و مها الجمال مدير التفتيش المالب والإداري.

 

بحث الاجتماع اجراءات التفتيش المالي والاداري ومراجعة الرد على الجهاز المركزي بمتابعة رد الادارات قبل الارسال.

 

وعلى صعيد العلاج الحر شدد مكين بالمرور علي كافة المنشأت الخاصة التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بغرض الحصر وتصحيح الأوضاع الخاصة بالتراخيص الأزمة لمزاولة النشاط تمهيداً لعمل مرور آخر بعد شهر للتنفيذ بالغلق حال وجود مخالفات تم التنية بتلافيها مسبقاً. 

 

كما شن حى غرب المنصورة ، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب اليوم الإثنين حملة مكبرة لرفع كافة أشكال التعديات والاشغالات المتواجدة بنطاق حي غرب المنصورة، قاد الحملة  نائبي رئيس حي غرب المنصورة أحمد عرفة ، والدكتورة رولا مدحت، ومسئولي الأشغالات بنطاق حى غرب.

 

وأسفرت نتائجها عن رفع تعديات الأكشاك حيث تم رفع كشك غير مرخص بمحيط مديرية الزراعة بمنطقة شارع الجيش، كما تم إزالة تعديات الباعة الجائلين، في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

 

فيما أشار رئيس حي غرب المنصورة  لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي،  لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

 

 ووجه إدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
اجتماع وكيل صحة الدقهلية بمديري الادارات الصحية و التفتيش المالي
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية الإدارات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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