قيادى بحزب مستقبل وطن: كل الشكر للرئيس على استجابته السريعة لمقترح الحوار الوطنى

ثمن المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة للمقترح الذي قدمه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن توجيه الرئيس للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية يعكس حرصه على وجود ضمانة إضافية لانتخابات تتم بديمقراطية كاملة وشفافية ونزاهة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف «رزق»، أن الحوار الوطني اكتسب قدرًا كبيرًا من الجدية والمصداقية في جدواه، خاصةً بعد إعلان الرئيس السيسي استجابته لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعى، مؤكدًا أن النتائج الملموسة على أرض الواقع ستزيد من جدية التعامل مع الحوار الذي يضع مصلحة المواطن المصري أولوية فالجميع يعمل ويجتهد من أجل تحسين حياة كل مصري.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن رفع المجلس مقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، بدلا من انتهاء ذلك في يناير 2024، يحقق الشفافية ويضمن خروج الاستحقاقات الانتخابية بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى، بمنع أي محاولة للتلاعب أو إثارة الشائعات حول العملية الانتخابية.

ولفت «رزق»، إلى أن نجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة فيه، والتي تقاس بقيمة المخرجات التي سينتهي إليها وقدرتها على دعم الدولة في مواجهة التحديات، وتحقيق مصلحة المواطنين البسطاء.