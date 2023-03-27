الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

في الحلقة 5 من «رسالة الإمام» .. «الشافعي» عن الدار التي سيسكن فيها: «منشودة»

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى الدار الجديدة التي سيسكن فيها الإمام الشافعي. 

يدخل الشافعي الدار ويتجول فيها، ويقول له صاحبها "إن الدار ستسعد وتشرف بنزولك فيها يا إمام"، ويقول له صاحبه عبدالله بن الحكم الفقيه المالكي "ان لم تعجبك الدار فهناك الكثير غيرها لا تشغل بالك"، ليقول لهم الإمام والابتسامة تعلو وجهه "هي دار منشودة".

عقب دخول الشافعي وصديقه إلى إحدى الغرف يقول له الأخير "كنت متأكد أن هذه الغرفة ستخطف عقلك"، ليحييه الشافعي "أرى أنها صممت لغرض واحد"، ويقول له الشافعي بالعامية المصرية "متشكر".


وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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