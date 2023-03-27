سوق الكانتو الحلقة 5.. فتحي عبد الوهاب يقوم بعملية نصب بمساعدة والده

شهدت الحلقة الـ 5 من سوق الكانتو الذي يعرض على قناة dmc ويخوض بطولته نخبة من نجوم الفن بمشاركة النجم أمير كرارة، كشف العديد من الحقائق والاتهامات.

الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو

وظهر والد “رشاد” فتحي عبد الوهاب داخل أحد الملاهي الليلية برفقة أحد الأشخاص ليقنعه بانه يملك ساعة أصلية باهظة الثمن، ولكن هذا الشخص لا يقتنع ويتهمه بانه يبيع له ساعة غير أصلية، فيتدخل “رشاد” على أنه شخص غريب ويمثل بأنه يريد شراء هذه الساعة ووصفها بالأصلية وباهظة الثمن، ولكن يسرع زبون الملهى الليلي ليقول له بأنه سيشتريها، لينجح رشاد ووالده بعملية النصب وبيع ساعة مغشوشة على أنها أصلية.

ويتحدث “رشاد” فتحي عبد الوهاب مع والده بانه يصر على سرقة “العقد” من منزل “القماش” ليصبح هو كبير السوق، بالإضافة إلى أنه يسعى لشراء “الدكان الأحمر” الذي عرضته “راوية” مي عز الدين للبيع، مشيرًا إلى وجود تار قديم بينهم وبين عائلة “القماش” ولكن دون توضيح، وهو ما ستكشفه الأحداث المقبلة.

من جهة أخرى تنصح والدة “راوية” مي عز لدين، ابنتها بأن تكون حريصه من أهل السوق، خاصة وأنهم وصفوا “الدكان الأحمر” بالشؤم وأنه غير صالح، مؤكدة لها بأنهم يريدون ترخيص سعر الدكان بوصفهم هذا، ولكن تطمأنها “راوية” بانها لن تترك احد يغشها.

أبطال وصناع مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.