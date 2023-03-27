الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«التجمع»: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات تؤكد الرغبة فى إنجاح الحوار الوطنى

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

ثمّن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا إن تلك الاستجابة تؤكد رغبة القيادة السياسية في إنجاح هذا الحوار ودعمه ومساندته في كافة الخطوات الإصلاحية التي يؤديها تحقيقا للمصلحة العامة، لا سيما وأن أي قرار يحدث على مائدة الحوار يكون بالاتفاق مع القوى السياسية كافة.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن استجابة الرئيس ستعطي دفعة قوية للقائمين على إدارة وتنظيم الحوار الوطني على استكمال الجهود والإجراءات التنظيمية الخاصة بالبدء، متمنيا أن تأتي تلك الجهود بنجاح وتحقق أهداف الحوار وتلبي آمال وطموحات المصريين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.

وأضاف: “إنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.

النائب عاطف مغاوري الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى عبد الفتاح السيسي

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