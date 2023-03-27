الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سليمان وهدان يشيد باستجابة الرئيس لـ«الحوار الوطنى»: السيسى حريص على الديمقراطية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، عن الاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر.

وقال وهدان: «لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة العاجلة لما طرحه الحوار الوطنى واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بما يضمن نزاهة الانتخابات وأن تكون هناك شفافية ونزاهة تضمن مشاركة أكبر من المواطنين في أي استحقاق انتخابي».

أضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يثبت دائما حرصه علي أي مقترح من شأنه يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية موجها له الشكر على إعلانه اليوم برعاية مقترح الحوار الوطنى واستمرار إشراف القضاء على الانتخابات.

النائب سليمان وهدان حزب الوفد السيسي الحوار الوطنى الإشراف القضائي الانتخابات

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