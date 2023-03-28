كابر تنصح سامر فى «حضرة العمدة»:«سلمى دوغرى وملهاش فى الشمال»

لاحظت الفنانة «بسمة»كابر أخيها سامر«أنس جمال» يعاكس سلمي بنت عتمان أحد أهالي قرية «تل شبورة» قائلة:« شوفتك بتجري ورا بت عتمان.. اجري ورا سلمي إيه يا كابر يا أختي انتي عارفة أن بنات البلد كلها بتجري ورايا.. وردت كتير قائلة:«البت مش عيزاك مش طيقاك بتخاف منك البت دوغري باسامر ملهاش في الشمال».



ويسلط مسلسل حضرة العمدة في الحلقة الخامسة الضوء علي عدة قضايا منهم التطرف الديني والهجرة غير شرعية والتي تعتبر من الظواهر التي انتشرت بين أهالي «تل شبورة ».

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.



أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.