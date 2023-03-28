الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كابر تنصح سامر فى «حضرة العمدة»:«سلمى دوغرى وملهاش فى الشمال»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

لاحظت الفنانة «بسمة»كابر أخيها سامر«أنس جمال» يعاكس سلمي بنت عتمان أحد أهالي قرية «تل شبورة» قائلة:« شوفتك بتجري ورا بت عتمان.. اجري ورا سلمي إيه يا كابر يا أختي انتي عارفة أن بنات البلد كلها بتجري ورايا..  وردت كتير قائلة:«البت مش عيزاك مش طيقاك بتخاف منك البت دوغري باسامر ملهاش في الشمال».


ويسلط مسلسل حضرة العمدة في الحلقة الخامسة الضوء علي عدة قضايا منهم التطرف الديني والهجرة غير شرعية والتي تعتبر من الظواهر التي انتشرت بين أهالي «تل شبورة ».

 

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.


أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الكتيبة 101 الحلقة 5».. ضابط مخابرات: قطع الطرق فى سيناء يديره إرهابى أجنبى

«حضرة العمدة» روبى تستقبل رائدات حملات طرق الأبواب فى الحلقة الخامسة

داعية إسلامى: الشيطان يعمل على إفقاد الشخص الثقة فى نفسه ليسقطه بفخه

المجتمعات العمرانية تطرح 22 محل تجارى و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحى

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أفضل منح دراسية فى قطر والكويت للعام الدراسى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية