الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 5 من «علاقة مشروعة».. مي عمر في بيت ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهت، منذُ قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة النجم ياسر جلال والفنانات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم ، حيثُ فجّرت العديد من المفاجآت الصادمة وغير المتوقعة.

 

واختتمت الحلقة مشهدها الأخير بوجود (بثينة) مي عمر داخل بيت (عمرو) ياسر جلال، بعد أن طردها (أمجد) مراد مكرم طليقها من بيته الذي كتبه باسمها، وأثناء تواجدها ببيت عمرو لم تستطع النوم، فذهبت إليه متخفيةً، وحاولت معرفة ما حدث معه بعد أن تركت بيت طليقها وهو بداخله، ليُخبرها عمرو بأنَّها لا يجوز وقوفها معه في بيته، خوفًا من زوجته (عاليا) التي كانت نائمة بغرفتها.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من  خمسة مرات في اليوم .

 

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

 

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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