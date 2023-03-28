الثلاثاء 28 مارس 2023
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«مصر دولة التلاوة».. طه عبدالوهاب يكشف أنواع الأصوات الرجالى فى القراءات

طه عبدالوهاب
طه عبدالوهاب

قال الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إن الأصوات الرجالية 3 أنواع، الأول القرار مثل الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، ويسمى صوت "الباس" العميق، والوسط مثل الشيخ المنشاوي، ويوسف كامل البهتيمي، ويسمى "الباريتون"، والصوت الحاد مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ويسمى "التينور". 

وأضاف خلال حلقة "مصر دولة التلاوة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، منطقة جمالياته كانت في الجواب، فكان لا يطيل كثيرًا في القرار ويقسم الآيات مثل قوله تعالى “وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3)” ثم يعيدها برست.

كان توجد سعادة في صوت الشيخ عبدالصمد

وتابع أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، أبدع في مقام جواب البيات والصبا، فكان قمة الخشوع فحينما يذهب للسبا يبكيك وحينما يذهب للرست تشعر أنه يوصف الجنة وهناك سعادة في صوته ويتحكم كيفما يشاء في أذن المستمعين هو مدرسة ليس لها مثيل، مؤكدًا أن معظم القراء أخذوا البسملة من صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.  

طه عبدالوهاب الأصوات الرجالية مصر دولة التلاوة الشيخ عبدالباسط عبدالص الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي يوسف كامل البهتيمي

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