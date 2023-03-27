الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101.. تهافت ضباط القوات المسلحة للخدمة في الأماكن الصعبة

أبرزت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 الرغبة الشديدة لضباط الجيش المصري في الخدمة بأماكن المهام الصعبة في سيناء والقتال فيها معرضين أنفسهم للخطر وذلك دفاعًا عن الوطن وأبناؤه ضد العناصر الإرهابية وتضحية من أجل ذلك بأنفسهم.

إدريس ينوي الالتحاق بالمجموعات الخاصة

ظهر خلال الحلقة الضابط إدريس وهو ينوي الالتحاق بالمجموعات الخاصة التى تتعامل على الأرض فى عمق التكفيريين بعد الموافقه على نقله لشمال سيناء.



وكانت قد تضمنت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 كذلك وصول صواريخ "الكورنيت" للتكفيريين فى سيناء من الخارج بدعم أجنبي.

يُذكر أن صواريخ الكورنيت هي صواريخ مضاده للدبابات ومصممه للاستخدام ضد دبابات القتال الرئيسية، وكانت قد قدمت لأول مرة للخدمة مع الجيش الروسي في عام 1998، و تعتبر من بين أكثر أجهزة الصواريخ المضادة للدبابات الروسية حداثة وقدرة.

في الوقت نفسه كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، عن معرفة القوات المصرية جيدًا بطبيعة التنظيم الإرهابي وبأنه أداة فى أيدى أجهزة مخابرات ودول ومؤسسات عالمية تحركه على الأرض، وذلك من خلال شرح أحد الضباط "آسر ياسين" لزوجته لطبيعة هذا التنظيم.

وكانت قد انتهت الحلقة الرابعة من المسلسل فى نجاح مهمة الجنود الموكلة إليهم من خلال الذهاب إلى محطة كهرباء فرعية فى العريش، وذلك بعد فترة من تعطلها على يد الإرهابيين ممن عطلوا وجود أية مهندسين بهدف فرض حياة سيئة على أهالى سيناء.

كما أظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 قطع التكفيريين الطريق على آهالي سيناء وسرقة التموين والطعام وتهديد على كل من يساند الجيش.

كشفت الحلقة كذلك عن الروح البطولية المسيطرة على القوات المصرية ورغبتهم في الدفاع عن البلاد، والصمود أمام أعداء الوطن حتى رغم تعرضهم للإصابات الشديدة وهو ما وضح من خلال قول أحد الضباط "صحتي حاتتحسن لو رجعت سيناء" معبرًا عن تمنيه الرجوع لأرض الكفاح في سبيل الوطن سيناء، وذلك على الرغم من إصابته ووجوده داخل المستشفى متلقيًا العلاج.

وقد تضمنت الحلقة الرابعة أيضًا تعاون التكفريين مع تجار البشر، وهو ما ظهر من خلال قول الطبيب وحيد "فتحي عبدالوهاب" إلى أحد أفراد العناصر التكفيرية ومهربي السلاح" أنا باخد 50% قبل تهريب السلاح و50% بعد تهريب السلاح".

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.