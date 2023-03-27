السيسى: أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، في إشارة إلى قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة عبر “فيسبوك": "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.